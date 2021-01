Enige vrouw in Amerikaanse dodencel toch ter dood gebracht

De Amerikaanse overheid heeft Lisa Montgomery, veroordeeld voor moord in 2007, woensdag ter dood gebracht met een dodelijke injectie. Dinsdag had een rechter haar geplande executie nog afgelast.

Het is de eerste keer in 67 jaar dat de Amerikaanse overheid een vrouw ter dood brengt. De zaak van de 52-jarige Lisa Montgomery is omstreden omdat ze lijdt aan zware psychische problemen. De dag voordien nog zette rechter James Hanlon de terechtstelling on hold, omdat de huidige mentale staat van Montgomery zodanig ver van de realiteit staat ‘dat ze niet rationeel het motief van de regering voor haar executie kan begrijpen’.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof schoof het bezwaar aan de kant. De executie vond woensdag plaats in de gevangenis van Terre Haute in Indiana. Het betrof een dodelijke injectie met pentobarbital.

Haar advocaat, Kelley Henry, voerde meermaals aan dat Montgomery psychisch ernstig ziek was door een leven van mishandeling en een hersenafwijking te wijten aan het overmatig alcoholgebruik van haar moeder toen die zwanger was van haar. Henry noemt haar executie een ‘verdorven, onwettig en onnodig vertoon van autoritaire macht.’

De misdaad die Montgomery beging is ernstig, dat erkent ook haar verdediging. Ze wurgde de 23-jarige Bobbie Jo Stinnet, die op dat moment acht maanden zwanger was, in 2004. Montgomery sneed de baby uit haar slachtoffer en ontvoerde het kind met de bedoeling het zelf groot te brengen.

De executie past in het rijtje van vijf die president Donald Trump nog wilde afwerken voor opvolger Joe Biden zijn termijn aanvangt. Biden is net als zijn vicepresident Kamala Harris een tegenstander van de doodstraf en plant ze op federaal niveau zo snel mogelijk af te schaffen. Twee andere terechtstellingen, gepland op donderdag en vrijdag, zijn uitgesteld vanwege coronabesmettingen.

Tot president Trump aan de macht kwam voerde de overheid zeventien jaar lang de doodstraf niet uit. Trump is een fervente voorstander. Hij brak met de 130 jaar oude traditie om geen doodstraffen te voltrekken tijdens de overgangsperiode.