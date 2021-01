LeBron James doet “the Curry no-look three” tegen Houston Rockets, James Harden heeft er genoeg van

LeBron James blijft op zijn 36ste in de NBA schitteren. King James, dit seizoen met Los Angeles Lakers op zoek naar zijn vijfde NBA-titel, pakte ook met een leuke frats uit. Hij deed “The Curry no-look Three”.

De Lakers wonnen trouwens in Houston Rockets met 100-117. James tekende voor 26 punten, 8 rebounds en 5 assists. Anthony Davis (19 punten, 10 rebounds) was goed voor een double-double. Met 9 op 12 prijken de Lakers aan de leiding in de Western Conference. Bij Houston Rockets was rookie en ex-Antwerp Giant Jae’Sean Tate in 25 minuten goed voor 9 punten en 3 rebounds. De Rockets bengelen met 3 op 9 onderaan het klassement.

Achteraf ging het vooral over “The Curry no-look three” van LeBron James. Dat verwijst naar driepunterspecialist Stephen Curry, die vaak al niet meer kijkt hoe de bal door het net gaat bij poging van aan de driepunterlijn. Wetende dat het toch bingo is:

James Harden: “Deze situatie is krankzinnig”

Rockets-ster James Harden ziet het met lede ogen aan. “Ik hou van deze stad. Ik heb letterlijk alles gedaan wat ik kon”, zei Harden. “Ik bedoel, deze situatie is krankzinnig. Het is iets waarvan ik denk dat het niet kan worden opgelost.”

“We komen eerlijk gezegd niet eens in de buurt van de LA Lakers - uiteraard de titelverdedigers - en alle andere eliteteams die er zijn,” vertelde hij op een persconferentie. “Ik bedoel, je kunt het verschil zien in deze laatste twee wedstrijden. We zijn gewoon niet goed genoeg. Op het vlak van chemie, talent, gewoon alles.”