Stevige vervanger voor Bas Dost: Real Madrid stuurt geflopte Luka Jovic terug naar Frankfurt

De Servische aanvaller Luka Jovic (23), die in de zomer van 2019 Eintracht Frankfurt ruilde voor Real Madrid, keert op huurbasis terug naar de Bundesliga-club. Dat heeft Fredi Bobic, sportief directeur bij Frankfurt, dinsdag verklaard bij Sky. Bij Frankfurt konden ze nog wel een extra aanvaller gebruiken na het vertrek van Bas Dost naar Club Brugge.

“We moeten nog enkele details regelen, zoals de medische testen. Als alles goed gaat, keert hij snel terug bij ons”, zei Bobic voor de aftrap van het duel tussen Bayer Leverkusen en Frankfurt in de 16e finales van de Duitse beker.

Jovic maakte heel wat indruk in het seizoen 2018-19, met onder meer 17 doelpunten in de Bundesliga. Daarop plukte Real Madrid hem voor 60 miljoen euro weg, maar bij de Koninklijke kon hij niet doorbreken. Dit seizoen liet coach Zinédine Zidane hem nog maar in vijf matchen opdraven. Sinds zijn aankomst in Madrid maakte de spits slechts twee doelpunten in 32 wedstrijden.

Frankfurt is momenteel negende in de Bundesliga, met 23 punten na 15 speeldagen.