De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is niet van plan het 25ste amendement in te roepen om president Donald Trump af te zetten. Dat zegt hij in een brief aan de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.

Pence stelt in de brief dat de procedure niet in het belang van het land of conform de grondwet is, meldt Belga. De weigering van Pence verhindert het onmiddellijke ontslag van de Amerikaanse president. Het 25ste amendement van de grondwet laat de vicepresident toe om samen met een meerderheid binnen de regering vast te stellen dat een president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. De vicepresident bevestigt zo de verwachting die ook bij president Trump leefde.

Maar buiten gevaar van afzetting is de in ongenade gevallen president niet. De Democraten zullen via een stemming in het Huis de gewone impeachmentprocedure kunnen goedkeuren. Trump wordt dan de eerste president tegen wie ooit twee keer zo’n afzettingsprocedure is begonnen.

Dat proces moet in de Senaat gevoerd worden. Daar is een tweederdemeerderheid nodig om Trump weg te stemmen. Ook dat wordt bijzonder moeilijk. Maar de Senaat kan Trump ook uitsluiten voor de toekomst. Daartoe volstaat in principe – al twisten juristen daarover – een gewone meerderheid.

De korte verklaring van Trump dinsdag gaf de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in elk geval verse munitie om door te zetten met hun poging hem te verhinderen dat hij in 2024 een nieuwe poging kan doen om president te worden. Want dat lijkt het belangrijkste doel van de impeachmentprocedure die maandag in gang is gezet.

Trump noemde de nieuwe procedure dinsdag een ‘voortzetting van de grootste heksenjacht ooit in de politieke geschiedenis van de VS.’ Volgens hem is ze ‘belachelijk’ en veroorzaakt ze ‘enorme woede’. ‘Ze is bovendien erg gevaarlijk voor het land’, klonk het dreigend.