Na een droge start neemt vanuit het westen de bewolking woensdag snel toe. In de namiddag volgt er regen of motregen, vooral in de zuidwestelijke helft van het land. De maxima schommelen rond -1 tot 1 graad in de Ardennen, rond 4 graden in het centrum en 6 graden aan de kust.

Over het zuidwesten is woensdagavond nog wat lichte regen of motregen mogelijk, en op het einde van de nacht komt er meer regen vanaf het westen en valt er sneeuw in de Ardennen. Over het noordoosten lijkt het droger te blijven. De minima liggen tussen -3 en 4 graden. Er is kans op nevel of (aanvriezende) mist.

Donderdag ligt er een storing boven onze streken en valt er regen in het westen, regen of smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw in de Ardennen. Mogelijk blijft het droger in het noordoosten van het land. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en 4 graden in het westen.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend sleept de storing van de afgelopen nacht nog tijdelijk over de streken langs de Franse grens met wat lichte sneeuw, zelfs in de lage gebieden. In de loop van de dag wordt het droger met brede opklaringen vanuit het noordoosten. Het wordt vrij koud met maxima tussen -5 graden in Hoog-België tot 1 graad in het noorden. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag dalen de temperaturen gevoelig met matige vorst op de meeste plaatsen en zelfs strenge vorst in de Ardennen.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en eerst droog. In de loop van de dag kan een nieuwe storing ons land bereiken via het westen. De bewolking neemt toe en er valt neerslag. Deze kan eerst winters van karakter zijn voordat deze overgaat in regen in Laag- en Midden-België. In de loop van de dag kunnen de temperaturen stijgen naar 5 graden in het westen van het land. Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms enkele regenbuien in Laag- en Midden-België en onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw in Hoog-België. De maxima schommelen tussen 0 en 1 graad in de Ardennen en 7 of 8 graden in het westen.