Manchester United zwoegt zich voorbij Burnley en grijpt voor het eerst in meer dan drie jaar de leiding in de Premier League

Nog niet zo lang geleden leek Manchester United in vrije val, maar de troepen van Ole Gunnar Solskjaer zijn aan een straffe remonte bezig. Op het veld van Burnley werd met het kleinste verschil gewonnen, dankzij een doelpunt van Paul Pogba twintig minuten voor tijd. Door de zege is Manchester United alleen leider na 17 wedstrijden. Voor het eerst in maar liefst 1207 (!) dagen staan de Manucians nog eens op kop van de Premier League.

LEES OOK (+).Hoe Manchester United komaf maakte met een historische negatieve reeks

Paul Pogba zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd tussen Burnley en Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer mag de Fransman dankbaar zijn, want dankzij hem grijpt Man U voor het eerst in meer dan drie jaar nog eens (voorlopig) de macht in de Premier League. De Mancunians tellen drie punten meer dan regerend landskampioen Liverpool. Pittig detail: komende zondag staan Manchester United en Liverpool tegenover elkaar. Dan kan Man U laten zien hoeveel titelambities het echt mag koesteren.

Nog in de Premier League pakte Wolverhampton dinsdag de volle buit op het veld van Wolverhampton. Doelpunten van Iwobi en Keane zorgden voor de 1-2-zege, Leander Dendoncker speelde de volledige partij bij de thuisploeg.

Everton staat 4de in de stand met vier punten minder dan Man United, de Wolves bengelen op plek 14.