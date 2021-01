Tien Eupen-spelers houden KV Oostende op een felbevochten gelijkspel

75 minuten tegen tien man, én toch geen zege. Een onmondig KV Oostende beet de tanden kapot op een stug Eupen, dat lang op weg leek naar een stuntzege. Oostende kon pas na 80 minuten én vijf wissels gelijkmaken, met dank aan invaller Kvasina.

KVO grijpt zo naast een gedeelde zesde plaats met Anderlecht. Of hoe een bonusmatch uitmondde tot een kater. Oostende staat achtste met 29 punten, Eupen staat dertiende met 24 punten.

Januari 2020, weet u nog? KV Oostende zit in bloedrode papieren en zoekt koortsachtig naar een overnemer. Voorzitter Frank Dierckens trekt het niet meer en onderhandelt vooral met Amerikaanse kandidaten. De deal met PMG zou uiteindelijk maandenlang aanslepen. Zelfs het stadsbestuur kwam bemiddelen, want met ex-voorzitter Marc Coucke werd geen akkoord gevonden over de huurprijs van het nieuwe stadion. Een faillissement dreigde. Er werd zelfs gespeculeerd over provinciaal voetbal. Dat alles uiteindelijk goed kwam in april én KV Oostende een jaar na de eerste overnameperikelen dinsdagavond voor een plaatsje in de subtop speelde, is hoegenaamd straf. KVO komt van ver, en mits een zege tegen Eupen stond het plots naast Anderlecht. Geen fan die daar recent durfde van dromen. Maar het was net dat mooie vooruitzicht, naast de snelle opeenvolging van matchen, dat Oostende dinsdag de benen afsneed. Want van al het goede van de laatste weken en maanden was tegen Eupen niéts te zien.

Het begon nochtans mooi: op het kwartier werd Agbadou terecht richting douches gestuurd omdat hij met open studs doorging op het scheenbeen van D’Arpino. Oostende deed evenwel niets met het numeriek overwicht. Van de beruchte gegenpressing was amper iets te zien, ondanks het balbezit werden aanvallend steeds de verkeerde keuzes gemaakt. Eupen was voor de rust zelfs gevaarlijker toen N’Dri de defensie openscheurde en Ngoy zijn schot op de paal zag belanden. Een waarschuwing van jewelste. Blessin riep zijn keel schor langs de lijn, op het veld foeterden de Oostendenaars op elkaar. ’Het stond dan ook in de sterren geschreven dat KVO tegen de lamp zou lopen. De dekselse Prevljak, die Cercle afgelopen weekend ook al een kater aansmeerde, scoorde kort na de rust met een gelukje de 0-1. Oostende werd met de neus op de feiten gedrukt: als het wedstrijdplan maar half uitgevoerd wordt, maak je zelfs met een mannetje meer geen kans.

Oostende ging nu toch meer drukken en duwde Eupen in de eigen zestien. Het probeerde vooral via flankvoorzetten, maar bij Eupen heersten Koch en Poulain op alle hoge ballen. De Panda’s leunden achteruit en counterden wanneer dat kon. Blessin kon het niet langer aanzien en haalde zowaar zijn volledige aanvalslinie eraf. Hij wisselde vijf spelers op 13 minuten tijd, waaronder één driedubbele vervanging met nog twintig minuten op de klok. Onder hen Kvasina. De lange Oostenrijker brak dit seizoen nog geen potten, maar een dikke tien minuten voor tijd lukte hij wél de gelijkmaker met een rake kopbal na een zoveelste raket richting zestien.

Het bleek het startsignaal voor een heus slotoffensief van Oostende, dat nu wél het vuur gevonden had. De ervaren Eupen-defensie zag af, maar plooide niet. Ook in de zes (!) minuten blessuretijd lukte KVO de winning goal niet meer. Zo bleken de Panda’s opnieuw het zwart beest van KV Oostende, dat een gedeelde zesde plaats naast Anderlecht door de neus geboord zag. Voor Eupen was het puntje aan zee wel van goudwaarde, want het zet rode lantaarn Moeskroen al op zeven punten.