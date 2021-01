Veel pretparken verhogen prijzen na desastreus jaar

De toekomst voor de pretparken in ons land is nog altijd erg onduidelijk. Toch wordt alles in gereedheid gebracht voor de dag waarop het Overlegcomité het licht op groen zet. Nu al staat vast dat een bezoek aan een aantal parken duurder wordt.

‘Wij hebben 25 miljoen euro ­geïnvesteerd, terwijl de omzet vorig jaar gehalveerd werd’, zegt Justien Dewil van Walibi. ‘Dat heeft gevolgen. De prijs van een toegangs­ticket wordt verhoogd met 2 euro. Ook de formule voor een basis­abonnement is wat gewijzigd.’

Bellewaerde verhoogt de ticketprijs met 1 euro, behalve voor ­Bellewaerde Aquapark. ‘Wij hadden 400.000 euro geïnvesteerd om het park coronaproof te maken en 300.000 euro in Halloween. Dat zijn verloren kosten. De omzet was allesbehalve voldoende om uit de rode cijfers te blijven’, zegt Tina Taillieu van Bellewaerde, dat daarnaast ook 7,5 miljoen euro stak in de familiecoaster Wakala.

Zware klappen waren er ook voor Bobbejaanland. ‘De eerste lockdown, de code rood voor de provincie Antwerpen en de sluiting vlak voor Halloween hebben ons pijn gedaan’, zegt Peggy Verelst. Al komen er geen bijzondere prijsstijgingen, klinkt het.

Bij Plopsaland worden de nieuwe prijzen van tickets en abonnementen ‘vermoedelijk midden ­februari’ afgeklopt, zegt Chelsea Vanhullebusch van Plopsa.