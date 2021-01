Voorlopig geen ­vaccin onder achttien jaar

Omdat er nog geen duidelijkheid is of de vaccins die nu beschikbaar zijn voldoende werkzaam zijn bij (jonge) minderjarigen, staat die groep voorlopig niet op de planning om op grote schaal te worden gevaccineerd.

‘Er zijn op dit moment onvoldoende wetenschappelijke argumenten om mensen onder de 18 jaar te ­vaccineren’, zegt Jan De Maeseneer, professor emeritus huisartsengeneeskunde (UGent). ‘Bij de klinische studies van de ­fabrikanten waren tot op heden nauwelijks minderjarigen betrokken. Die studies moesten vrij snel lopen, daarom zijn er om veiligheids­reden weinig kinderen in getest.’

Het is daardoor niet geweten of de vaccins bepaalde ­bijwerkingen zouden hebben bij kinderen die ze niet hebben bij de oudere bevolking. Die ­onwetendheid brengt minderjarigen met een chronische aandoening vandaag in een zeer lastige, bijna uitzichtloze situatie.

Voor jongeren boven de zestien jaar is het vaccin van Pfizer/BioNTech wel een optie: het ­Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft dat goedgekeurd vanaf die leeftijd. Nu wordt het al toegediend bij jonge stagiairs in woonzorgcentra, het is niet uitgesloten dat ook zestienplussers met een chronische aandoening dat toegediend krijgen op een ­later moment in de vaccinatiecampagne.

Studies begonnen

Pfizer/BioNTech heeft in oktober ook een studie opgestart waar jongeren vanaf twaalf jaar deel van uitmaken. Moderna meldde in december dat het plannen had om zijn vaccin bij minderjarigen te testen. De resultaten worden in de loop van mei of juni verwacht, waardoor er in de zomer meer perspectief wordt verwacht over de vaccinaties voor minderjarigen.