Nederland verlengt lockdown met drie weken: ‘Nieuwe realiteit’

In Nederland wordt de lockdown tot 9 februari verlengd. Premier Mark Rutte noemt het oprukken van de Britse variant ‘een nieuwe realiteit’, die de beslissing noodzakelijk maakt. Maar nieuwe maatregelen neemt hij voorlopig nog niet: dat zal wellicht pas ten vroegste voor volgende week zijn.

De Nederlandse regering verwacht dat de Britse variant de overhand zal nemen. Hoelang dat zal duren kunnen ze niet inschatten, maar ze willen dat zo veel mogelijk tegenhouden door het aanhouden van ‘lockdownachtige’ maatregelen.

‘Onmacht, frustratie en ook moedeloosheid’, duidde de premier het gevoel van veel Nederlanders. ‘Het wordt steeds moeilijker vol te houden en dat is ook begrijpelijk.’ Maar omdat de Britse variant oprukt in Nederland, roept Rutte zijn landgenoten dus op om door te zetten, en nog strenger te zijn. ‘Het is nog niet voorbij. We moeten volhouden: nog vaker thuiswerken, nog vaker afstand houden, nog minder mensen thuis ontvangen: maximum twee mensen buiten, en twee mensen thuis. En jazeker: we gaan nog drie weken langer in lockdown’, aldus de premier.

Avondklok

Sinds midden december zijn er in Nederland strenge lockdownmaatregelen van kracht. Zo zijn niet-essentiële winkels, cafés, restaurants en scholen gesloten. Persoonlijke contacten buiten het eigen huishouden zijn tot maximaal twee mensen beperkt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt daardoor weliswaar af, maar niet snel genoeg.

Daarom sluit Rutte strengere maatregelen niet uit. Hij wil begin volgende week de knoop doorhakken over het invoeren van een avondklok, iets waar hij zelf weliswaar ‘weerstand’ heeft. Maar hij wil daarover advies inwinnen bij het adviescomité dat de regering bijstaat. Hij gaf ook aan dat het invoeren van de avondklok in Antwerpen de besmettingen heeft teruggedrongen.

Op 2 februari wil het kabinet bekijken wat er vanaf 9 februari moet gebeuren. Hij wil nog niet speculeren of versoepelingen dan mogelijk zijn.

Vaccinaties

Een ‘lichtpunt’ is volgens Rutte wel de start van de vaccinaties. Nu al zijn 45.000 mensen uit de zorgsector ingeënt. ‘Als alles meezit’ moeten de meest kwetsbaren en hun zorgverleners bij het begin van de lente gevaccineerd zijn. Tegen de zomer moeten alle 65-plussers aan de beurt zijn geweest. ‘In de herfst is dan het hele land beschermd’, maakt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zich sterk.