Yan Bingtao schakelt Neil Robertson uit op Masters snooker

Yan Bingtao (WS-11) heeft dinsdag in het Engelse Milton Keynes voor de eerste verrassing gezorgd op het Masters. In de eerste ronde schakelde de 20-jarige Chinees de Australiër Neil Robertson (WS-2), de toernooiwinnaar van 2012, met 6-5 uit.

Robertson, dit seizoen al winnaar van het UK Championship, potte nochtans breaks van 81, 121, 82, 52 en 82 weg en had vrijwel de hele wedstrijd het commando. Met breaks van 123, 64, 65 en 51 kwam “Yan the Man” van 0-2, 1-3 en 3-5 terug.

In de kwartfinales neemt Yan, een debutant op het toernooi met de top zestien van de wereld, het op tegen de winnaar van de partij tussen Mark Selby (WS-4) en de Schot Stephen Maguire (WS-8). Het is de tweede keer dat Yan de kwartfinales van een Triple Crown bereikt. In 2019 schopte hij het op het UK Championship ook nog tot de halve finales. Ook toen schakelde hij Robertson in de achtste finales uit (6-1).