Gilles De Coster heeft de vijver bijna leeggevist

We moeten daar eerlijk in zijn: de Nederlanders maken betere praatprogramma’s dan de Vlamingen. Hun fictie lijkt nergens naar, maar als er geïnterviewd moet worden, steken ze ons de loef af. De gedachte schoot ons door het hoofd toen we Gilles De Coster zagen peuteren in de ziel van alweer een nieuwe beroepscategorie. Dit keer zaten de strafrechters aan tafel.