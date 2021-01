Oeganda bant sociale media in aanloop naar presidentsverkiezingen

Twee dagen voor de presidentsverkiezingen in Oeganda heeft de regering alle sociale media en berichtendiensten geblokkeerd. De populaire zanger Bobi Wine neemt het in die verkiezingen op tegen de zittende president Yoweri Museveni. De oppositie klaagt dat ze monddood wordt gemaakt.

De aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen in Oeganda op 14 januari is niet bepaald vlekkeloos verlopen. In november stierven 54 mensen toen veiligheidsdiensten een demonstratie hardhandig de kop indrukten. Die protesten waren er gekomen nadat de favoriet van de oppositie, de populaire zanger Bobi Wine, was opgepakt en enkele dagen werd vastgehouden. Ook nu zegt Wine dat veiligheidsdiensten zijn huis zijn binnengevallen, wat de politie ontkent.

Vandaag, dinsdag, heeft de Oegandese regering aan de telecomoperators opgedragen om alle socialemediaplatforms en online berichtendiensten te blokkeren, meldt het persagentschap Reuters. Reuters kon de brief aan de telecomoperators inzien. Volgens gegevens van de ngo NetBlocks, die toezicht houdt over de internetvrijheid, zijn onder andere Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Snapchat en Skype momenteel onbeschikbaar zijn in Oeganda. Ook de Google Play Store zou er niet langer toegankelijk zijn.

Demonstraties van de oppositie werden eerder ook al neergeslagen, volgens de autoriteiten omdat ze ingaan tegen de coronamaatregelen rond massabijeenkomsten.

Geliefd bij jongeren

Onder de tien oppositiekandidaten die het opnemen tegen president Yoweri Museveni, is zanger Bobi Wine veruit de populairste. De 38-jarige Wine – echte naam Robert Kyagulanyi – is half zo oud als Museveni (76) en enorm geliefd bij jongeren. Dat maakt hem een serieuze bedreiging voor Museveni: in In Oeganda is 80 procent van de bevolking jonger dan 30 jaar.

President Museveni regeert dus al van voor de meeste van de inwoners van zijn land geboren zijn. De voormalige guerrillaleider kwam in 1986 aan de macht en bevrijdde met zijn National Resistance Movement Oeganda van oorlog en gruwelijke dictatuur onder Milton Obote en Idi Amin. Hij bracht stabiliteit en economische groei, maar duldt weinig tegenstand en pakt elke oppositie hardhandig aan. Sinds de eerste verkiezingen van zijn presidentschap in 1996 heeft hij alle verkiezingen gewonnen.

De kans lijkt klein dat daar deze donderdag verandering in komt. ‘Iedereen – ook Wine zelf – weet dat Museveni na januari nog steeds de president zal zijn. Als hij de verkiezingen niet legitiem kan winnen, zal hij het resultaat ombuigen, zodat hij alsnog als overwinnaar uit de bus komt’, vertelde politiek commentator Baker Battle Lule van de Oegandese krant The Observerin november vorig jaar aan De Standaard.

Valse profielen

Officieel is de blokkering van de sociale media een reactie op de maatregelen die Facebook trof tegen enkele proregeringsaccounts. Gisteren, maandag, liet Facebook weten dat het een netwerk van valse profielen had neergehaald dat gelinkt was aan het Oegandese ministerie van Informatie.

Critici zeggen echter dat de actie van de regering bedoeld is om de oppositie monddood te maken in de aanloop naar de verkiezingen. Wine maakte tijdens zijn campagne veelvuldig gebruik van Facebook, nadat hij werd geweerd van de reguliere media. De meeste radio- en tv-zenders in Oeganda zijn in handen van bondgenoten van de regering.