Het is een van de vele beklijvende beelden van de bestorming van het Capitool: een zwarte agent die in zijn eentje achtervolgd wordt door een meute voornamelijk witte demonstranten. Eugene Goodman leidde hen zo weg van de Senaat, wat hem een heldenstatus oplevert.

Op beelden gemaakt door een journalist van The Huffington Post is te zien hoe een zwarte Capitoolofficier helemaal alleen oog in oog komt te staan met een oprukkende meute demonstranten tijdens de bestorming van het Capitool vorige week woensdag. Zijn matrak ligt schijnbaar vergeten op de grond achter hem. Hij stapt naar achteren, weg van de meute, raapt de matrak op en zet het op een lopen, de trap van het Capitool op. Tevergeefs roept hij om versterking op de tweede verdieping.

Bovenaan de trap blijft de man, intussen geïdentificeerd als Eugene Goodman, eventjes staan. Op de beelden is te zien hoe hij een blik werpt over zijn linkerschouder, waar de deuren naar de Senaat nog openstaan. Vervolgens geeft hij de schijnbare leider van zijn achtervolgers, een man in een Qanon-T-shirt, een duw. De woedende bestormers achtervolgen de Capitoolagent daarop verder de gang in, weg van de Senaat en recht in de armen van een groep veiligheidsagenten.

Door dat afleidingsmanoeuvre krijgen de collega’s van de Capitoolofficier de tijd om de deuren van het senaatshalfrond te sluiten en te beveiligen.

Irakveteraan

Eugene Goodman wordt alom geprezen om zijn acties, waarmee hij kon voorkomen dat de bestormers de Senaat binnenraakten. Jaime Harrison, die zetelt in het Democratisch Nationaal Comité, schreef op Twitter: ‘Het woord “held” schiet tekort om agent Eugene Goodman te beschrijven. Hij heeft misschien zelfs onze republiek gered.’ Ook Democratisch Congreslid Dean Phillips tweette ‘[Goodman] durfde het aan zichzelf te plaatsen tussen de democratie en het regime van de tirannie.’

De Capitol Police maakte niets bekend over de identiteit van de agent, maar CNN-journaliste Kristin Wilson kon hem identificeren. Goodman zou een veteraan zijn die nog in Irak gevochten heeft. Zelf heeft hij nog niet gereageerd.

De heldendaad van Eugene Goodman is wellicht goed nieuws voor de reputatie van de Capitol Police. Eerder raakte al bekend dat twee Capitoolagenten geschorst zijn wegens hun handelen tijdens de bestorming, een tiental anderen zou nog onderzocht worden.

De man in het Qanon-T-shirt is intussen gearresteerd. Het zou gaan om een zekere Doug Jensen uit Iowa.