Peterhansel wint negende etappe in Dakar en vergroot voorsprong op Al-Attiyah

De Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) heeft dinsdag vernietigend uitgehaald in de negende Dakarrit. Hij won de etappe met 12 minuten voorsprong op Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). De Qatarees had pech en reed twee keer lek. In de stand is het verschil tussen leider Peterhansel en eerste achtervolger Al-Attiyah opgeloven tot 17’50. De Fransman Matthieu Serradori en zijn Belgische co-rijder Fabian Lurquin (Century) reden een tijdlang aan de leiding, tot er opnieuw technische problemen opdoken.

Met nog drie etappes te rijden, waarvan één sleuteletappe op donderdag, is de strijd verre van gestreden. Feit is wel dat Al-Attiyah een flinke tik geïncasseerd heeft. Peterhansel was de hele etappe sneller. Voor Peterhansel is het zijn eerste etappezege in deze Dakar, zijn 48ste bij de wagens en zijn 81ste als je die van de motoren er ook nog bijtelt. De 55-jarige Fransman gaat voor een veertiende eindzege, de achtste bij de auto’s.

Serradori en Lurquin leken op weg naar ritwinst, tot het duo na 385 kilometer opnieuw technische problemen kreeg. Ze hadden op dat moment een voorsprong van ruim twee minuten op Peterhansel. Uiteindelijk finishten ze op 38’57 als 26ste.

De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota Hilux) finishte dinsdag als derde op 12’19. Carlos Sainz (Mini) reed lek. Bij het vervangen van het wiel dook er een probleem aan de remklauw op, waardoor de Spanjaard als elfde eindigde en 22’30 verloor. Maar ook de Pool Jakub Przygonski (Toyota Hilux) verloor ruim 37 minuten, waardoor Sainz in de stand derde blijft, op 1u02’25. Przygonski volgt als vierde al op 2u16’30. Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) zijn met een 34ste plaats op 12u45’39 de beste Belgen in de stand.

Macik wint bij vrachtwagens

De Tsjech Martin Macik (Iveco) won de negende Dakaretappe bij de vrachtwagens . Macik doorbak na vijf opeenvolgende ritten de hegemonie van Kamaz. De Tsjech hield de Russen Airat Mardeev (Kamaz) en Dmitry Sotnikov (Kamaz) af. In de stand blijft Sotnikov autoritair leider.

Minder goed verging het Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van der Vaet. Het trio kreeg links vooraan een klapband en verloor ruim een uur. Ze zijn wel nog in koers, maar het doel om de top tien te halen, is weer wat moeilijker geworden.