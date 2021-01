Sanne Cant zegt af voor Zilvermeercross Mol en trekt op stage, Wout van Aert wel aan de start

Geen Sanne Cant (Iko-Crelan) komende zaterdag tijdens de Zilvermeercross van Mol. De twaalfvoudige Belgische kampioene bedankt voor deze losse cross en verkiest om op stage te trekken. De nationale kampioen bij de mannen van afgelopen zondag, Wout van Aert, showt zaterdag wel zijn driekleur in Mol.

“Sanne Cant had normaal deze Zilvermeercross op haar programma staan maar uiteindelijk heeft ze afgezegd en verkoos ze om op stage te gaan in plaats van bij ons te rijden”, stelt organisator van de Zilvermeercross, Koen Monu. “Het is jammer dat we zo de twee Belgische kampioenen, Sanne Cant en Wout van Aert, niet aan de start hebben. Ik begrijp de beslissing van Sanne Cant om een stage te prefereren boven een wedstrijd. Tot voor het Belgische kampioenschap had ze nog niet gewonnen. Zij zal na het behalen van haar twaalfde nationale titel wel met een goed gevoel zitten. Ik begrijp dat de ploeg haar dan meeneemt op stage en zo alles in het werk stelt om haar optimaal te begeleiden in aanloop naar het wereldkampioenschap.”

Wout van Aert van zijn kant zal na de Zilvermeercross zijn teamgenoten bij Jumbo-Visma vergezellen op stage in Spanje.