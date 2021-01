Gevangene ontsnapt in Dendermonde

Een gevangene is vanmiddag in Dendermonde ontsnapt. Hij moest worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar wist te ontkomen.

Hoe de gevangene kon ontsnappen, is nog onduidelijk. Hij draagt een oranje trui en handboeien. De politie zoekt hem met man en macht.

Vermoedelijk verschuilt hij zich ergens in het centrum van de stad. Wie de man heeft gezien, wordt aangeraden zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie.

Eerder vandaag had het justitiepaleis in Dendermonde extra politiebeveiliging gekregen nadat bedreigingen waren binnengekomen. Het is onduidelijk of er een link is tussen beide zaken.