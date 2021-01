Congreslid besmet met coronavirus na bestorming Capitool: ‘Republikeinen weigerden mondmasker te dragen’

Het Democratische Congreslid Pramila Jayapal (55) heeft positief getest op covid-19 na de bestorming van het Capitool. Ze verwijt Republikeinse collega’s nalatigheid.

Jayapal vertelt hoe ze tijdens de bestorming van het Capitool vorige week urenlang in een drukbevolkte beveiligde zaal verbleef. Daar waren volgens haar meerdere Republikeinen die ostentatief weigerden een mondmasker te dragen, ook al werden ze er uitgedeeld. Volgens haar werden de mensen die de mondmaskers uitdeelden zelfs bespot. ‘Bovenop een binnenlandse terreuraanval hebben ze zo een superverspreidingsevenement gecreëerd.’

Volgens Jayapal zouden de betrokken Republikeinen beter niet terugkeren naar het parlement. Ze wil boetes voor mensen die geen mondmasker dragen in het Capitool. ‘Te veel Republikeinen weigeren om deze pandemie en dit virus ernstig te nemen’, zegt ze in een mededeling. ‘Zo brengen ze iedereen in hun omgeving in gevaar.’

Jayapal is na Bonnie Watson Coleman het tweede Democratische parlementslid dat positief heeft getest na de bestorming van het Capitool. Een dokter van het Congres, Brian Monahan, zei eerder al dat de parlementsleden die urenlang in een gesloten ruimte zaten mogelijk blootgesteld waren aan het coronavirus.

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden dat de bestorming van het Capitool een superverspreidingsevenement kon zijn, aangezien de Congresleden urenlang geïsoleerd zaten terwijl Trump-aanhangers veelal zonder mondmasker door het gebouw trokken.