Lex Hes, een omstreden Nederlandse textielondernemer die een spoor van faillissementen achter zich laat, probeert E5 Mode binnen te rijven. De vakbond ACV Puls is bijzonder ongerust.

De Amsterdammer Lex Hes is in Nederland bijzonder omstreden. Retailexperts wijzen erop dat Hes in Nederland niets meer gedaan krijgt en zich nu toespitst op België, waar hij overigens ook al mislukkingen ...