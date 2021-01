Paus Franciscus zet lekenfuncties officieel open voor vrouwen

Paus Franciscus heeft enkele wijzigingen aangebracht in het kerkelijk recht waardoor vrouwen bepaalde rollen nu ook officieel kunnen vervullen tijdens de mis. Hij formaliseert daarmee een praktijk die al in vele katholieke gemeenschappen van toepassing is.

Door de wijziging is het voor vrouwen nu officieel toegestaan om de functies van ‘lector’ en ‘acoliet’ te vervullen in de kerk. Een lector leest voor tijdens de misviering, een ‘acoliet’ - in feite een misdienaar ouder dan zestien - assisteert de priester tijdens de misviering.

Het kerkelijk recht voorzag tot hiertoe dat het lectoraat kan toevertrouwd worden aan mannelijke leken die de leeftijd en de vereiste kwaliteiten hebben. In de praktijk lezen vrouwen tijdens vieringen nu al passages uit de Bijbel, maar niet in het kader van een officiële taak. Hetzelfde geldt voor het uitdelen van de communie.

‘Door beide geslachten de gelegenheid te geven de functies van acoliet en lector uit te oefenen, vergroot men de erkenning van de waardevolle bijdrage die zoveel leken, waaronder vrouwen, leveren’, schreef de paus in een brief aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria. De katholieke kerk blijft zich niettemin verzetten tegen het tot priester wijden van vrouwen.