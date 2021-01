Officieel: OHL huurt Kroatische international Benkovic van Leicester City

De uitleenbeurt van centrale verdediger Filip Benkovic aan OHL is officieel. De 23-jarige Kroatische international komt op huurbasis over van Leicester City, dat twee jaar geleden nog 14,5 miljoen euro neertelde om hem weg te plukken bij Dinamo Zagreb.

Benkovic kon bij Leicester nooit helemaal doorbreken, maar kende wel een succesvolle uitleenbeurt aan Celtic. Hij kwam 30 in actie in Glasgow, veroverde er titel en beker en deed er ervaring op de in Europa League. Die ervaring moet hij nu bijbrengen aan de niet altijd even betrouwbare defensie van OHL. De afgelopen maanden was Benkovic actief bij Cardiff, in de Engelse Championship.