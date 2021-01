Zwarte doos neergestort vliegtuig Indonesië opgevist

Duikers hebben een van de twee zwarte dozen geborgen van het Indonesische passagiersvliegtuig dat afgelopen weekend is neergestort. Dat melden lokale televisiezenders.

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten en had 62 mensen aan boord: 50 passagiers en twaalf bemanningsleden. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. Het toestel zou kort na opstijgen plots vertraagd hebben en snel hoogte hebben verloren.

De zwarte dozen van een vliegtuig bevatten vluchtdata en de gesprekken in de cockpit. Het is niet duidelijk welk van de twee is geborgen.