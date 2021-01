Gorilla’s besmet met coronavirus in dierenpark San Diego

Acht gorilla’s zijn mogelijk besmet met het nieuwe coronavirus in een dierenpark in San Diego. Het is volgens de zoo de eerste keer dat het virus naar apen is overgesprongen.

Een groep westelijke laaglandgorilla’s heeft het virus in het Zoo Safari Park in de Californische stad San Diego opgelopen. Twee van de gorilla’s vertoonden op 6 januari symptomen van covid-19, zoals hoesten. Een labo heeft daarom uitwerpselen geanalyseerd. Daarin is het sars-CoV-2-virus gedetecteerd, zegt woordvoerder Andrew James. Het dierenpark gaat ervan uit dat alle acht gorilla’s aan het virus zijn blootgesteld en dus besmet kunnen zijn. Het Amerikaanse departement van Landbouw heeft de besmettingen bevestigd.

‘Gorilla’s leven zowel in onze zoo als in het wild in groep, en we moeten ervan uitgaan dat alle leden van de familiegroep zijn blootgesteld’, stelt de zoo. De dieren die symptomen vertoonden, leken niet ernstig ziek. Op enkele symptomen na stellen de dieren het goed, zegt directeur Lisa Peterson in een mededeling van de zoo. ‘De troep blijft samen in quarantaine en eet en drinkt. We hopen op een volledig herstel.’ Welke gevolgen het coronavirus op de gorilla’s zal hebben, is nog niet duidelijk.

De gorilla’s hebben het virus wellicht van een asymptomatische verzorger gekregen. En dat ondanks de veiligheidsprotocollen, deelt de zoo nog mee. In de buurt van de gorilla’s zou hij altijd een mondmasker hebben gedragen. De getroffen gorillatroep bestaat uit vijf vrouwelijke en drie mannelijke gorilla’s, waaronder de oudere zilverrug Winston. Hij is zo’n 45 jaar oud. Het dierenpark is sinds begin december voor het publiek gesloten vanwege het coronavirus.

Het nieuws bevestigt dat westelijke laaglandgorilla, een ernstig bedreigde diersoort, vatbaar is voor het sars-CoV-2-virus. Het gevaar bestaat dat de bedreigde diersoort bij een besmetting in het wild de populatie nog meer onder druk kan zetten.

Dieren

Eerder is het coronavirus al bij een aantal andere diersoorten in gevangenschap vastgesteld, waaronder een aantal leeuwen en tijgers in New York en vier leeuwen in Barcelona. Het virus is ook al opgedoken bij een aantal huisdieren, meer bepaald katten en honden. Het is de eerste keer dat een besmetting bij apen is vastgesteld, zegt woordvoerder James. De apen zijn zo de eerste primaten die positief hebben getest, op de mens na. Volgens National Geographic zijn de gorilla’s de zevende diersoort die het virus op een natuurlijke manier hebben opgelopen.

‘Er zijn momenteel geen bewijzen dat dieren een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het virus bij mensen’, zegt het Amerikaanse departement van Landbouw. ‘Het risico dat dieren het virus aan mensen doorgeven, beschouwen we op basis van de beschikbare informatie als laag.’