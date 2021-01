Kucam krijgt acht jaar effectief voor gesjoemel met visa

Het voormalige N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam is door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot acht jaar effectieve gevangenisstraf en 696.000 euro boete voor fraude met humanitaire visa. Ook zijn zoon en echtgenote krijgen celstraffen opgelegd.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft het voormalige Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) schuldig bevonden aan mensensmokkel, passieve omkoping. Hij stond volgens de rechter ook aan het hoofd van een criminele organisatie. Kucam werd samen met negen anderen, onder wie zijn zoon en echtgenote, vervolgd in een dossier rond fraude met humanitaire visa.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft hem nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht jaar en 696.000 euro boete voor het gesjoemel met humanitaire visa. Ook werd een ontzetting uit de politieke en burgerlijke rechten voor tien jaar uitgesproken. Het openbaar ministerie had voor Kucam tien jaar cel, 1,9 miljoen euro boete en een levenslange ontzetting uit de politieke rechten gevorderd.

Zijn zoon Imanuel Kucam is veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf en 216.000 euro boete. Kucams echtgenote Birsen Yaramis kijkt aan tegen een gevangenisstraf van 40 maanden en een boete van 32.000 euro voor haar rol in het dossier. De rechter sprak ook een verbeurdverklaring uit van 522.500 euro crimineel geld, de minimale opbrengst van de fraude voor de familie Kucam.

De zeven overige beklaagden hadden visumkandidaten aangebracht.

Duizenden euro’s voor visum

Volgens het openbaar ministerie maakte Kucam misbruik van zijn bevoorrechte positie als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om honderdduizenden euro’s te verdienen aan de uitreiking van humanitaire visa voor christenen uit Syrië en Irak.

Kucam was initiatiefnemer voor een humanitaire reddingsoperatie voor Assyrische christenen in de door oorlog geteisterde landen. Hij was verantwoordelijk voor de screening van de families en bepaalde wie er op de lijsten met kandidaten voor een humanitair visum kwam. Daarbij zou hij mensen echter duizenden euro’s gevraagd hebben voor een plaats op de lijsten.

Kucam stelde acht lijsten op met daarop 293 personen. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken kregen er 246 een visum, maar honderd van hen boden zich nooit aan voor een asielaanvraag. Zij gebruikten hun humanitair visum om door te reizen naar andere EU-landen, wat in strijd was met de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum. Volgens het openbaar ministerie was Kucam daarvan ook op de hoogte.