Boris Johnson fietst zich in de problemen

De Britse premier Boris Johnson werd gespot op de fiets in het Olympic Parc in Oost-Londen, zo’n 11 km van Downing Street, waar hij woont. Ongehoord, klinkt het bij politieke tegenstanders, maar of het echt om een overtreding van de coronaregels gaat is niet duidelijk.

‘Hij fietste vrolijk kletsend rond in het park, gevolgd door minstens vier veiligheidsagenten. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was in deze precaire tijden’, vertelde een ooggetuige aan PA News Agency. Op sociale media klonk al snel dat de premier dichter bij huis terecht kon om een fietstochtje te maken in het groen. Labourpoliticus en Brits parlementslid Andy Slaughter wees erop dat Londen zwaar zucht onder de hoge infectiedruk, en vond dat de premier maar beter het goede voorbeeld kon geven.

Maar deed Johnson iets verkeerd door 11 km van huis te gaan fietsen? Minister van Gezondheidszorg Matt Hancock kreeg die vraag voorgeschoteld tijdens een persconferentie, en antwoordde vaag: ‘Het is OK om een lange fiets- of wandeltocht te maken die je 11 km van huis brengt, zolang je het lokaal houdt.’

Verder bepaalt de overheid nog dat je zo’n tocht maar één keer per dag mag ondernemen. Wat betekent ‘lokaal’ dan precies? ‘Lokaal betekent in je eigen dorp, je eigen gemeente of het deel van de stad waar je woont’, verklaart de richtlijn verder. Een ander parlementslid, Tim Farron, vraagt de premier nu om de richtlijnen concreter te maken, zoals in Schotland het geval is.