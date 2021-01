Derde nederlaag op rij voor Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers heeft maandag zijn derde nederlaag op rij geleden in de NBA. Op bezoek bij Atlanta gingen ze met 112-94 onderuit.

Bij de Hawks was Trae Young de beste schutter met 26 punten, Joel Embiid kwam bij de Sixers tot 24 punten. In de stand van de Eastern Conference zijn ze intussen naar de derde plaats gezakt. De Sixers waren het seizoen nochtans uitstekend gestart, met zeges in zeven van hun acht eerste wedstrijden. Titelkandidaat Boston Celtics heeft zo de leiding overgenomen.

Milwaukee Bucks klimt naar de tweede plaats, na een 121-99 zege tegen Orlando Magic. De Bucks vierden de rentree van MVP Giannis Antetokounmpo na een rugblessure. De Griek sloot het duel duel af met 22 punten.

De wedstrijd tussen Dallas Mavericks en New Orleans Pelicans werd afgelast vanwege de strikte coronaregels. Ook het duel tussen Boston Celtics en Chicago Bulls kan daarom dinsdag niet doorgaan.