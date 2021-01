Brussels crisisberaad over verdeling Europese subsidies

Dat het hoofdstedelijk gewest amper 395 miljoen euro krijgt, valt erg slecht bij de groene coalitiepartners. Rudi Vervoort moet tekst en uitleg geven.

Het was een typisch Belgische omweg. In plaats van het relanceplan louter op te bouwen vanuit de te subsidiëren projecten, moest er eerst een interne verdeelsleutel worden afgesproken over de totale pot van 5,9 miljard tussen de deelstaten en het federale. Die horde werd gisteren genomen.

Of zo zag het er toch naar uit. Maar in Brussel lijkt de verdeling niet zomaar te passeren, ook al gaf minister-president Rudi Vervoort (PS) er al een eerste keer zijn zegen voor. Dat het gewest slechts 395 miljoen ontvangt (minder dan de Franse gemeenschap bijvoorbeeld) valt intern slecht. Met name Groen en Ecolo zijn ontgoocheld. Op Twitter sprak Ecolo-Kamerlid Zakia Khattabi deze ochtend meteen over een ‘zeer ongunstige’ verdeling voor Brussel. Ook bij Groen soortgelijke geluiden. Er wordt ook gemord over het gebrek aan terugkoppeling door Vervoort tijdens de onderhandelingen. De bedragen die vandaag in de media verschenen, vielen zwaar op de maag.

Volgens onze informatie moet Vervoort vandaag nog tekst en uitleg geven bij de verdeling. Aansluitend zou er een gezamenlijk statement komen. Het is op dit moment onduidelijk of de groene coalitiepartners uit zijn op een heropening van de onderhandelingen. Elders in de regering acht men die kans klein. ‘We vroegen 500 miljoen, we kregen bijna 400. Ook andere regio’s moesten hun ambities bijstellen.’ Er wordt ook opgemerkt dat een relanceplan heel het land ten goede kan komen en het vreemd is dat uitgerekend de groene familie het Belgische totaalplaatje niet voor ogen houdt.

Een Brusselse opstand zou een nachtmerrie betekenen voor de agenda die vooral federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) en betrokken staatssecretaris Thomas Dermine (PS) willen aanhouden. Zij hoopten ‘eerstdaags’ de verdeelsleutel te finaliseren tijdens een elektronisch Overlegcomité. Eind deze maand zouden de betrokken projecten al een eerste keer moeten opgelijst worden.

Verwante artikels 12/01/2021 Vlaanderen pakt grootste hap uit Europese herstelmiljarden