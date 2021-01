Noodtoestand in Washington in aanloop eedaflegging

De burgemeester van Washington heeft de Amerikanen opgeroepen weg te blijven van de hoofdstad in de aanloop naar de inauguratie van Biden. De noodtoestand werd er al afgeroepen tot 24 januari. Over het hele land worden gewapende demonstraties verwacht.

De FBI waarschuwt dat in aanloop naar de inauguratie van Joe Biden gewapende protesten worden gepland verspreid over het hele land. Dat meldt de zender ABC op basis van een interne nota van de Amerikaanse politiedienst.

Ook heeft de burgemeester van Washington, de Democraat Muriel Bowser, de Amerikanen opgeroepen om de hoofdstad zoveel mogelijk te vermijden in de dagen rond de eedaflegging en de plechtigheid virtueel te volgen. De noodtoestand is er al afgekondigd tot zeker 24 januari, vier dagen na de eedaflegging.

De FBI zou informatie verkregen hebben waaruit blijkt dat dergelijke demonstraties voorbereid worden in alle 50 staatscapitolen. Vanaf 16 januari tot zeker 20 januari, de dag waarop Biden de eed aflegt, zouden zulke acties op het programma staan.

Een gewapende groep heeft plannen om zaterdag al naar Washington te gaan om daar in opstand te komen als poging worden ondernomen om president Trump uit zijn ambt te ontzetten, aldus ABC. Het Huis van Afgevaardigden zou woensdag al stemmen over de impeachmentprocedure.

15.000 leden Nationale Garde paraat

In Washington zijn al tal van maatregelen genomen of aangekondigd in aanloop naar de eedaflegging. Burgemeester Bowser had Trump en de Homeland Security Secretary Chad Wolf al gevraagd om de noodtoestand voor Washington D.C. al op voorhand af te roepen. Trump heeft die aanvraag al goedgekeurd. De noodtoestand geldt tot zeker 24 januari.

Ook zouden tot 15.000 leden van de Nationale Garde, de reservestrijdkrachten van de VS, ingezet kunnen worden in Washington om de ceremonie veilig te laten verlopen. Dat meldt onder meer The Washington Post op basis van informatie van Defensie.

Twee agenten Capitool geschorst

In de nasleep van de gewelddadige bestorming van het Capitool vorige week woensdag zijn twee politieagenten van het Capitool geschorst. Tegen minstens tien anderen zou nog een onderzoek lopen voor hun rol bij de bestorming. Dat meldt CNN en is bevestigd door het hoofd van de Capitol Police, Yogananda Pittman. In een filmpje dat circuleerde op de sociale media zou te zien geweest zijn hoe een van de geschorste agenten poseerde voor een selfie met een demonstrant tijdens de bestorming. De andere agent zou een ‘Make America Great Again’-pet gedragen hebben en de meute de weg gewezen hebben in het Capitool. Ook daarvan deden videobeelden de ronde op sociale media.