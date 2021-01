Steven Van Gucht: ‘2020 is dodelijkste jaar sinds de Spaanse griep in 1918’

Zoals voorspeld is het gemiddeld aantal coronabesmettingen fors gestegen. ‘Hoewel het aantal overlijdens lager liggen dan de eerste golf, is deze tweede golf dodelijker’, zegt Steven Van Gucht tijdens de persconferentie.

‘Gisteren was er een stijging in de coronacijfers van 14 procent. Vandaag is er sprake van een stijging van 27 procent in vergelijking met de week voordien. De reden hiervoor is dat we vergelijken met een week met een feestdag, één januari. Het is typisch dat er dan minder wordt getest’, zegt viroloog Steven Van Gucht in de persconferentie van Sciensano. ‘Ook moeten we rekening houden met de felle stijging van het aantal tests die afgenomen worden door de reizigers die terugkeerden uit rode zones. Dit maakt dat de huidige trend in de besmettingscijfers moeilijk te interpreteren valt. De komende weken zal deze trend duidelijk worden.’

Toch blijft de situatie fragiel, maakt Van Gucht duidelijk. ‘Er is zeker een opflakkering mogelijk. Maar we moeten ook opmerken dat de besmettingen van de afgelopen dagen nog steeds lager liggen dan het aantal besmettingen voor de kerstvakantie.’

De toename van de positieve tests is het meest uitgesproken bij tieners, twintigers en dertigers. Die laatste leeftijdscategorie, 20 tot 30-jarigen, tekenen het meeste aantal besmettingen op. ‘We zien stijgingen in alle provincies, maar in Brussel zien we een verdubbeling in vergelijking met de week voordien. Dat is vooral bij de 20 tot 40-jarigen in de gemeentes Brussel stad, Elsene en Etterbeek. Daar wonen veel expats die vermoedelijk in het buitenland zijn geweest’, verklaart Van Gucht.

Dodelijkste jaar

‘De tweede coronagolf is dodelijker dan de eerste. 2020 is een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918’, aldus Van Gucht. ‘De piek van het aantal overlijdens tijdens de tweede golf is lager dan die van de eerste golf. Maar doordat het aantal overlijdens slechts langzaam daalt, is deze tweede golf uiteindelijk toch dodelijker.’ Intussen zijn 20.122 mensen overleden. Elke dag vallen er nu gemiddeld 53 overlijdens te betreuren.

Zorg- en hulpverleners staan onder druk

Samen met KU Leuven heeft Sciensano een enquête voor zorg- en hulpverleners gelanceerd waarbij de onderzoekers peilden naar hun welzijn. ‘Ze zijn onder aanhoudende druk komen te staan. Het is duidelijk dat de crisis zijn tol eist voor de zorg- en hulpverleners. Ze hebben meer last van symptomen die wijzen op chronische stress.