Organisatoren ontkennen gesprekken over definitieve annulering Olympische Spelen

De organisatoren van de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio hebben in een mededeling aan hun personeelsleden ontkend dat er in februari gesprekken zullen volgen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) omtrent een al dan niet definitieve annulering van de Spelen.

“Ik begrijp dat sommigen ongerust worden door dergelijke berichtgeving, maar ik kan alleen maar benadrukken dat die informatie onjuist is”, vertelde Toshiro Muto, algemeen directeur van het organisatiecomité.

Naar analogie met de stijgende coronacijfers duiken er de laatste weken in Japan heel wat mediaberichten op waarin gewag gemaakt wordt van een definitieve annulering van de Spelen, die vorige zomer moesten plaatsvinden maar na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus naar 2021 verschoven werden. Ook het Japanse volk ziet de Spelen liever niet plaatsvinden. Uit een recente peiling van nieuwsagentschap Kyodo blijkt dat tachtig procent van de Japanners van oordeel is dat de Olympische en Paralympische Spelen geannuleerd of uitgesteld moeten worden.