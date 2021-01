John Isner zegt af voor Australian Open vanwege strenge coronaregels: “Geen zin om mijn familie achter te laten”

John Isner (ATP 25) neemt begin komende maand niet deel aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Amerikaan heeft geen zin om in de huidige omstandigheden naar Melbourne af te reizen.

“Ik heb in mijn carrière altijd de mogelijkheid gehad om samen te reizen met mijn familie. Spijtig genoeg lukt dat dit jaar niet in Australië”, klinkt het bij Isner. “Ik begrijp die maatregelen natuurlijk wel. Maar gezien de huidige omstandigheden heb ik geen zin om mijn familie hier achter te laten en dus blijf ik thuis.”

De Australian Open is door de coronapandemie met drie weken opgeschoven en begint nu op 8 februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus. De kwalificaties gaan door in Doha (mannen) en Dubai (vrouwen). Kim Clijsters liet eerder al een uitnodiging van de organisatoren voor het toernooi links liggen.