Ontgoocheling voor Matthias Casse: titelverdediger verliest meteen op Masters judo in Doha

Titelverdediger Matthias Casse heeft verrassend zijn eerste wedstrijd (tweede ronde) op de Masters judo van Doha, het belangrijkste toernooi van het jaar buiten de kampioenschappen, verloren. De Belgische nummer één van de wereld in de categorie tot 81 kilogram ging onderuit na een gouden score (waza ari) tegen de Zweed Robin Pacek (IJF-25). Een stevige ontgoocheling voor onze 23-jarige landgenoot die droomt van een gouden medaille in Tokio deze zomer.

Alhoewel vicewereldkampioen Matthias Casse (IJF 1) fysiek een stuk sterker voor de dag kwam dan in november vorig jaar op het Europees kampioenschap in Praag, heeft hem dat geen voordeel geleverd op de Masters. Hij domineerde wel voortdurend in zijn eerste kamp, maar af en toe bracht Pacek (IJF 25) hem toch in gevaar. Zelf kon onze landgenoot zijn aanvallen niet echt doorzetten. Daarom spoorde coach Mark Van der Ham hem na één minuut al aan om zijn aanvallen beter voor te bereiden.

Na een scoreloze kamp bleef Matthias Casse zijn opponent wel domineren in de verlengingen, maar het gevaar in zijn aanvallen bleef uit. Zijn coach spoorde hem toen aan om meer tempo te maken om de conditioneel zwakkere Zweed te doen plooien. Na drie minuten zette de Hemiksemnaar een felle aanval in, maar hij werd perfect gecounterd en belandde zo op zijn zij. De Zweed kreeg de winnende waza-ari achter zijn naam, meteen het einde voor de Masters voor Matthias Casse.

Mentale tik

De vroegtijdige exit van Casse op het toernooi met de beste 36 judoka’s ter wereld is een kleine mentale tik met het oog op de Spelen. Onze landgenoot had zich voor de coronaperiode naar de nummer één positie op de wereldranglijst geknokt en leek quasi onklopbaar. Op het EK eind vorig jaar - zijn eerste toernooi na corona - moest hij tevreden zijn met brons. In Doha wou hij vooral zo veel mogelijk verschillende tegenstanders “voelen” om zich klaar te stomen voor Tokio. In dat opzicht is de vroege uitschakeling in de Qatarese hoofdstad een slechte zaak.

Maar met de Grand Slam van Tel Aviv (18/02), de Grand Slam van Tashkent (05/03), het EK in Lissabon (15/04), de Grand Slam van Parijs (08/05) en het WK in Boedapest (06/06) nog op zijn programma heeft Casse de komende maanden nog genoeg toernooien om zich te herpakken. Casse kan ook niet meer uit de top-acht van de wereldranglijst vallen, waardoor hij sowieso een beschermde loting krijgt op de Spelen.