Kersverse coach Mbaye Leye ziet Standard meteen winnen

Standard weet weer wat winnen is. De Rouches boekten in de debuutmatch van Mbaye Leye voor het eerst sinds 1 november nog eens een zege. Amallah was met twee goals bepalend in de 3-1-overwinning tegen Waasland-Beveren.

Leye koos in zijn vuurdoop voor de jeugd én Mehdi Carcela. De Marokkaanse technicus geniet het vertrouwen van zijn nieuwe coach en kreeg meteen ook de aanvoerdersband toegekend. Verder zagen we de jonge Hugo Siquet starten op de rechtsachter. Laurent Jans viel als 19de man af bij de Luikenaars.

Standard liet tegen een flets Waasland-Beveren in ieder geval intentie zien, maar goed was de prestatie van de Rouches niet te noemen. Daarvoor was er een teveel aan slechte passes en balverliezen, en een tekort aan tempo en concreet doelgevaar.

Beslissende Amallah

Op het kwartier kon de thuisploeg wel een eerste keer dreigen. Carcela stak knap diep op de infiltrerende Amallah, maar Wiegel reageerde attent met een goed blok. Buiten een zwak schotje van Bastien en wat halve tegenprikken van de Waaslanders bleef het daar het eerste halfuur bij.

En toen ging Khammas in de fout. De vleugelverdediger rateerde vlak voor het eigen strafschopgebied zijn kopbal en liet de bal onhandig tegen de arm stuiteren. Ref Dierick had geen andere keus dan te fluiten en zo kreeg Amallah de gelegenheid om van een interessante plaats aan te leggen. De middenvelder deed dat vervolgens uitstekend: zijn vrije trap ging onhoudbaar voorbij Jackers in de netten.

De Marokkaanse international verdubbelde iets na het uur de score. De opgestoomde Siquet had vanop rechts een prima lage voorzet in huis en de afwerking van Amallah was feilloos. Zonder fantastisch te spelen kwam Standard op 2-0.

Het vertrouwen nam zichtbaar toe, terwijl Waasland-Beveren zeer matig voor de dag kwam. Het resulteerde een kwartier zelfs in de 3-0 van Bokadi. Op een hoekschop van Gavory kopte de Congolees raak. Wuytents milderde in de slotfase nog tot 3-1. Shamir zag de 4-1 op de paal stranden.

De overwinning is een welkome opsteker voor de Luikenaars en een perfect debuut voor Mbaye Leye als trainer. Standard stijgt naar de tiende plaats en komt zelfs op vier punten van de PO1-plaatsen. Waasland-Beveren blijft zestiende.