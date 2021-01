Liverpool - Manchester United in vierde ronde FA Cup

Liverpool en Divock Origi gaan op bezoek bij Manchester United in de vierde ronde van de FA Cup. Dat blijkt uit de maandag uitgevoerde loting. Kampioen Liverpool en Manchester United delen momenteel de leiding in de Premier League.

Cheltenham Town (League Two) mag het Manchester City van Kevin De Bruyne verwelkomen. Amateurclub Chorley, dat in Engeland op het zesde niveau aantreedt, ontvangt het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Tottenham en Toby Alderweireld spelen een uitduel tegen Wycombe Wanderers (Championship). Brighton en Leandro Trossard treffen Blackpool (League One). Het Fulham van Denis Odoi ontvangt Burnley. Brentford (Championship) neemt het op tegen het Leicester City van Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne. Bekerhouder Arsenal trekt naar Southampton, als de Saints Shrewsbury Town (League One) uitschakelen in de derde ronde.

De wedstrijden van de vierde ronde in de FA Cup vinden plaats in het weekend van 23 en 24 januari.