Akkoord over verdeling Europese herstelmiljarden

Vlaanderen neemt de grootste hap uit het Europese herstelpakket van 5,9 miljard. Het zou 2,255 miljard euro toegewezen krijgen. Da’s een stuk lager dan waar de Vlaamse regering op mikte.

De federale regering en de deelstaten hebben een akkoord bereikt over de relance, officieel het ‘Plan voor Herstel en Veerkracht’. Ze zijn het ook eens over de verdeling van de 5,9 miljard uit het Europese herstelfonds. Het leeuwendeel gaat naar Vlaanderen (2,255 miljard.). Wallonië krijgt 1,48 miljard euro. Voor de federale regering is er 1.25 miljard. Dan volgen de Franse Gemeenschap (495 miljoen euro), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (395 mio) en de Duitstalige Gemeenschap (50 mio). Het akkoord zal deze week nog definitief goedgekeurd worden op het Overlegcomité.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) spreekt in een persmededeling van ‘een belangrijke stap voor onze relancestrategie’. ‘Het toont aan dat samenwerken in ons land mogelijk is, en dat we zo de toekomst van ons land kunnen vormgegeven. Het doel is om een coherent plan dat België in staat stelt om grote uitdagingen aan te gaan, zoals de digitale en ecologische transitie en sociale inclusie.’

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) bereidde het akkoord voor en zal op basis van het resultaat van de onderhandelingen een eerste document opstellen dat kan overgemaakt worden aan de Europese Commissie. De deadline daarvoor is eind januari. Daarna kunnen de krachtlijnen van het ontwerpplan verfijnd worden, aldus Dermine. ‘Tegen de definitieve indiening van het plan in april 2021 moeten de prioritaire projecten worden geselecteerd en moeten de kwaliteit en de samenhang van het plan worden versterkt.’