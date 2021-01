Negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb geeft op in Dakar bij gebrek aan reservewielen

Sébastien Loeb en Daniel Elena (Hunter) hebben tijdens de achtste Dakar-rit moeten opgeven. Het duo reed maandag twee keer lek en had geen reservewiel meer. De assistentietruck van het team had zondag te kampen met een beschadigde achteras en raakte niet meer bij Loeb om hem te helpen.

Met een nieuwe wagen naar de Dakar trekken is altijd een linke operatie, dat kan Sébastien Loeb nu ook beamen. Testen op een veeleisend parcours of deelnemen aan de Dakar, het blijft een wereld van verschil. Eerder in deze Dakar had Loeb al enkele keren lek gereden. De twee lekke banden van maandag hebben hem uiteindelijk de das omgedaan. Maandagochtend verstuurde Daniel Elana een tweet met als ondertoon dat de wagen nog met haken en ogen aan elkaar hing. “We zijn onderweg met 3 remklauwen, 1 reservewiel, 1 cilinder en zonder assistentietruck omdat die helaas ook pech heeft en ons niet heeft kunnen bereiken. Het doel van de dag is om het bivak te bereiken.”

Loeb begon uitstekend aan de rit en passeerde na 40 km als negende om even later in de problemen te komen. “We zijn nog eens moeten stoppen omwille van een lekke band, de lekke band te veel. We hebben geen reservewiel meer en moeten wachten op assistentie”, tweette Loeb. Assistentie die niet meer kwam en dus was het einde wedstrijd voor de negenvoudig wereldkampioen. “We hebben moeten opgeven. We vinden het jammer voor het team, maar we hebben heel veel dingen geleerd met het oog op een volgende deelname”, aldus de Fransman.