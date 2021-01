Liefde is … de rug van je lief waxen

Na Hoe zal ik het zeggen is Da’s liefde de tweede samenwerking tussen Shelter, het productiehuis van Tim Van Aelst, en Jens Dendon­cker, het productiehuis van, zo leerden we, flink wat rughaar en buikvet. Dendoncker bleek immers niet te beroerd om zich bloot te geven in dit programma, waarin hij de resultaten van allerhande wetenschappelijk onderzoek over liefde, seks en relaties toetst aan de leefwereld en ervaringen van gewone mensen zoals u en hij.