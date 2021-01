Democraten zetten afzetting Trump in gang

De Democratische fractie in het Congres heeft de nodige documenten ingediend om de afzettingsprocedure van president Donald Trump in gang te zetten. Ze verwijten Trump een poging om een opstand op gang te trekken.

Trump wordt zo normaliter de eerste president die twee keer tijdens zijn ambtstermijn tegen een impeachment aankijkt. De stemming over het opstarten van de procedure woensdag al kunnen gebeuren, gaf parlementsvoorzitster Nancy Pelosi aan.

De beschuldigingen gaan verder dan alleen het aanstoken van de rellen in Washington, vorige woensdag. Het document verwijst ook nadrukkelijk naar het onder druk zetten van de gouverneur van Georgia om de verkiezingsuitslag in de staat te annuleren.

In de praktijk wordt verwacht dat die procedure eigenlijk stil zal liggen tot nadat Biden de eed heeft afgelegd en zijn kabinet is aangetreden. De Democraten willen zo vermijden dat de procedure tegen Trump het begin van het presidentschap van Biden overschaduwt. Trump kan daarna alsnog uit zijn rechten ontzet worden.

De Democraten probeerden ook om via een spoedresolutie in de Senaat aan vice-president Mike Pence te vragen om Trump af te zetten. Maar het verzoek om een snelle behandeling is door de Republikeinen voorlopig afgeblokt. In de plenaire zitting van dinsdag komt dat verzoek alsnog op de agenda te staan. Maar zelfs al wordt de resolutie dan goedgekeurd, dan nog geldt het als onwaarschijnlijk dat Pence ingaat op het verzoek.