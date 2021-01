Mathieu van der Poel ondanks zorgen om quarantaine toch vertrokken naar Spanje voor stage: “In kleine bubbel van drie”

Mathieu van der Poel is maandag op stage vertrokken naar Spanje. Dat bevestigt zijn team Alpecin-Fenix. De wereldkampioen in het veld stoomt er zich klaar voor het WK in Oostende.

Van der Poel wilde eigenlijk vorige week al op stage vertrekken, maar omdat één en ander niet duidelijk was over de quarantainemaatregelen duurde het wat langer om alsnog op trainingskamp te vertrekken.

Wie immers naar het buitenland gaat voor het werk kan volgens de recente richtlijnen van Sciensano een uitzondering krijgen op die quarantaine, maar dan moet wel aan heel wat strikte voorwaarden worden voldaan. Vandaar dat het team niets aan het toeval overlaat. “Mathieu is vandaag vertrokken naar Spanje”, aldus persverantwoordelijke Ward Callens van Alpecin-Fenix. “Maar let wel, dit is geen trainingskamp met de ploeg, het gaat om een stage in een kleine bubbel van drie. Enkel Gianni Vermeersch en een verzorger gaan mee. Mathieu zal er trainen en eten in die kleine bubbel. We willen geen enkel risico lopen met het oog op het WK. De andere renners van de wegploeg verblijven ook in dat hotel, maar met hen zal hij geen contact hebben.”

Van der Poel verblijft er tot en met 21 januari. Daarna keert hij terug naar België.