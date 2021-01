Axel Witsel na succesvolle operatie: ‘Ik zal sterker terugkomen’

Axel Witsel heeft voor het eerste gereageerd nadat hij een zware blessure opliep. De middenvelder postte op sociale media een foto, nadat hij geopereerd werd aan zijn gescheurde achillespees. Door die blessure mist hij zo goed als zeker het EK. ‘Ik zal sterker terugkomen’, klinkt het.

Axel Witsel liep de blessure op in de 28ste minuut van de door Dortmund uiteindelijk met 1-3 gewonnen wedstrijd in Leipzig. Zonder een tegenstander in de buurt zakte hij door zijn benen, hij moest van het veld gedragen worden.

Maandag ging de middenvelder onder het mes bij Geert Declercq, dokter bij de Rode Duivels. De revalidatie zal hij voltooien bij Lieven Maesschalck, die ook al deel uitmaakt van de medische staf van de natio­nale ploeg. ‘Bedankt iedereen voor de steunberichten. Vandaag heb ik een succesvolle operatie gehad, en nu zal ik elke dag hard werken om te herstellen en streef ik ernaar om sterker terug te keren. Met de steun van mijn vrienden en familie zal ik terugkomen’, klonk het na de operatie op sociale media.

Bij de Rode Duivels mist Witsel in maart de start van de WK-voorronde tegen Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en het EK in juni. Tegen de finaleronde van de Nations League in oktober kan hij wel hersteld zijn.