Kirsten Flipkens, die vrijdag haar enkel verzwikte op het WTA-toernooi in Abu Dhabi, heeft een gedeeltelijke scheur (tweede graad) opgelopen in het anterieur talofibulair ligament in haar enkel. Dat meldt de Kempense maandag op Instagram. Ze hoopt hersteld te zijn tegen de Australian Open, die op 8 februari van start gaat.

Zondag ging Flipkens op haar 35e verjaardag onder de scanner. “Behalve enkele verrekkingen en wat oedeem heb ik een gedeeltelijke scheur (tweede graad) opgelopen in het anterieur talofibulair ligament”, stelt Flipkens. “Ik ben hier in Abu Dhabi al begonnen met mijn revalidatie. Daarbij doe ik lichte bewegingen en aquajogging. Na een fantastisch preseizoen had ik zo’n begin van dit jaar niet verwacht. Maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen. En ja, het doel is de Australian Open.”

De tweederondewedstrijd tussen Kirsten Flipkens (WTA 86) en de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4) kwam vrijdag abrupt ten einde toen onze landgenote ver achter de baseline slecht neerkwam op haar linkerenkel. Daarbij werd ze gehinderd door een reclamepaneel. In tranen verliet Flipkens het court.

Flipkens speelde een puike partij tegen eerste reekshoofd Kenin. Ze won de eerste set met 7-5. Het noodlot sloeg toe toen Kenin met 4-5 leidde in de tweede set en een break voor stond.