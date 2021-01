Kinepolis versterkt financiële buffers met Vlaamse steun

De bioscoopgroep Kinepolis neemt een extra lening van 80 miljoen euro op bij de banken. De Vlaamse overheid waarborgt het krediet.

Door het extra krediet, dat drie jaar lang loopt, kan Kinepolis ruim een jaar lange een volledige lockdown aan. ‘We hadden een buffer van 18 maanden toen corona begon, maar op 15 maart hebben we straks al 1 jaar corona achter de rug. Op dit moment hebben we nog voldoende middelen om tien maanden lang een sluiting van al onze bioscopen te overbruggen’, zegt Eddy Duqenne, ceo van Kinepolis.

Dat Kinepolis toch nu al 80 miljoen extra bijtankt, wat inhoudt dat men 13 maanden bijkomende sluiting aankan, heeft te maken met voorzichtig bestuur. ‘We speculeren niet graag op zaken die we niet kunnen managen. Hoe gaat de vaccinatiecampagne verlopen? Komt er een derde golf?’

Kinepolis zijn vier grootbanken hebben elk 20 miljoen opgehoest van de driejarige lening. Het krediet wordt voor 80 procent gewaarborgd door het Vlaamse gewest via Gigarant. Kinepolis was te groot om beroep te kunnen doen op het federale bankenplan. De banken stuurden het dossier zelf door naar Gigarant. Kinepolis betaalt een globale vergoeding, inclusief waarborg, van 2,5 procent op het krediet. Kinepolis had al een bankenkrediet van 220 miljoen. Het heeft van de banken uitstel op de kredietafspraken, de zogenaamde kredietcovenanten, tot 30 juni 2022. Het nieuwe krediet legt wel drempels op inzake dividenduitkeringen en

De bioscoopsector is zwaar getroffen door corona. Verschillende grote spelers kampen met torenhoge schulden. Het valt niet uit te sluiten dat er sommigen bescherming tegen schuldeisers zullen moeten zoeken. Nog anderen zullen misschien zichzelf in de etalage zetten. Hoe kijkt Kinepolis naar mogelijke kansen? ‘Als er een belangrijke opportuniteit komt, kunnen we het kapitaal verhogen. De familie Bert, de grootaandeelhouder, is meer geïnteresseerd in waardecreatie dan in absolute controle’, zegt Duquenne.