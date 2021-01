Fulham en Tottenham spelen woensdag inhaalmatch

Het vanwege het coronavirus uitgestelde duel tussen Tottenham Hotspur en Fulham wordt woensdag gespeeld, zo werd maandag beslist. Beide teams uit Londen zouden elkaar op 30 december treffen, maar het duel uit de Premier League ging niet door omdat meerdere spelers en stafleden van Fulham besmet bleken met het coronavirus. Ook de voor 3 januari geplande uitwedstrijd van Fulham tegen Burnley ging om die reden niet door.

Tottenham zou eigenlijk woensdag op bezoek gaan bij Aston Villa, maar die club uit Birmingham heeft nu te maken met veel coronagevallen. Daarom werd dat duel uitgesteld en kan Tottenham aantreden tegen de stadgenoot.

Fulham kwam zaterdag weer in actie in een duel met Queens Park Rangers om de FA Cup. Na verlengingen werd daarin met 2-0 gewonnen. Fulham staat net onder de degradatiestreep, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan de meeste andere teams in de Premier League. Het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld komt bij winst op 1 punt van koploper Liverpool.