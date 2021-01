‘Een op vijf in Engeland raakte al besmet met corona’

Volgens nieuwe modellen zouden sinds de start van de pandemie al 12,4 miljoen mensen in Engeland besmet zijn met het coronavirus. Dat zijn er een pak meer dan de 2,4 miljoen uit de officiële cijfers.

In sommige regio’s van Engeland zou zelfs een op de twee mensen al besmet zijn geweest met sars-CoV-2, meldt The Guardian. In sommige delen van Londen en het zuiden van Engeland zouden er tot zo’n acht keer meer besmettingen geweest zijn dan de officiële cijfers aangeven op basis van testen en contactopsporing.

Dat blijkt uit modellen van de private onderzoeksgroep Edge Health. De cijfers gelden voor de periode vanaf het begin van de coronapandemie tot en met 3 januari. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen om cijfers voor Engeland, en dus niet voor het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel. 12,4 miljoen besmettingen komt neer op zo’n 22 procent van de inwoners van Engeland, of zo’n een op de vijf.

De modellen van Edge Health komen voor een groot stuk overeen met die van University College London, meldt The Guardian nog.

Dodelijkheidsgraad

Edge Health kwam tot de geschatte besmettingscijfers door het aantal doden over een periode van achttien dagen in een regio te vergelijken met de geschatte sterftegraad na een infectie met het coronavirus. Die overlijdenskans berekenden ze per regio op basis van de leeftijd van de inwoners.

Als de gemiddelde overlijdenskans (infection fatality rate) voor een bepaalde regio bijvoorbeeld 1 procent bedroeg en er in achttien dagen 10 mensen stierven, deduceren de onderzoekers dat er in die regio 1.000 besmettingen waren.

Het onderzoekscentrum baseerde zich voor de overlijdenskans na besmetting met het coronavirus op onderzoek van de universiteit van Cambridge. De overlijdenskans verschilt per leeftijdsgroep.

‘Gevaarlijke fase’

Uit de Engelse modellen blijkt nog eens dat het werkelijke aantal coronabesmettingen wellicht veel hoger ligt dan de bevestigde besmettingen, onder meer doordat zeker aan het begin van de pandemie niet iedereen met symptomen getest kon worden, en doordat sommige besmettingen asymptomatisch verlopen. Bovendien werd onlangs in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld, die wellicht besmettelijker is.

De Britse premier Boris Johnson waarschuwde maandag dat zijn land een ‘gevaarlijke’ fase in de pandemie ingaat en dat op sommige plekken een tekort aan zuurstof voor patiënten dreigt. De Britse regering roept op om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden.

Ondertussen zouden al zo’n 2,5 miljoen mensen in het VK, op een bevolking van 66,8 miljoen, gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.