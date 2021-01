DAKAR. Opnieuw problemen voor Serradori en Lurquin in Dakarrally

Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) eindigden maandag in het tweede deel van de marathonetappe in de Dakar als 24e op 39:21 van ritwinnaar Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). Het duo reed lek en moest nadien sleutelen aan de stuurinrichting.

Sinds Matthieu Serradori en Fabian Lurquin vorige week dinsdag heel even derde stonden in de stand, kenden ze de ene tegenslag na de andere. Woensdag ging Lurquin bij het navigeren de mist in, donderdag en vrijdag brak telkens een wiel af. Het eerste deel van de marathonetappe verliep zondag wel naar wens, maar maandag moest er opnieuw gesleuteld worden.

“We waren eerder rustig vertrokken om onze samenwerking in de wagen nog wat verder te verfijnen. De navigatie was best moeilijk, een ideaal moment dus om de onderlinge werkwijze bij te schaven”, vertelde Lurquin. “Mathieu rijdt haast nooit lek, vandaag dus wel. Dat kan gebeuren. Niet veel later raakten we een grote steen en beschadigden we de stuurinrichting. Alles samen verliezen we zo’n 25 minuten. Naar het einde toe hebben we dan het ritme toch nog wat opgedreven. Er resten ons nog vier etappes om verder te werken in functie van de Dakar 2022 en om toch nog een goed resultaat proberen te behalen.”