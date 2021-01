Orde van advocaten start procedure om Giuliani te schorsen als lid

Na ‘honderden klachten’ lijkt de maat vol voor Nysba, de orde van advocaten van New York. De organisatie start een onderzoek naar Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump. Bedoeling is om na te gaan of zijn lidmaatschap kan worden ingetrokken, al lijkt de voorzitter daar niet aan te twijfelen.

In een toelichting bij de beslissing laat de Nysba geen twijfel bestaan over de intenties. De organisatie voert aan dat Giuliani kort voor het bestormen van het Capitool ‘ongefundeerde claims van verkiezingsfraude’ verspreidde. ‘De schuld ligt in de eerste plaats bij de president. Maar hij handelde niet alleen’, wijst de organisatie naar de rol van Giuliani bij de rellen. Nysba citeert ook Giuliani: ‘Let’s have trial by combat’, zei hij op de bijeenkomst van Trump-aanhangers.

De orde van advocaten herinnert eraan dat wie oproept de regering omver te werpen, geen lid kan zijn van Nysba. ‘De woorden van dhr. Giuliani hadden duidelijk als bedoeling om Trump-aanhangers die ontevreden zijn over de verkiezingsuitslag aan te moedigen om het heft in eigen handen te nemen. Hun daaropvolgende aanval op het Capitool was niets minder dan een coup, met de bedoeling een vreedzame machtsoverdracht te verhinderen’.

Volgens Nysba kwamen de voorbije weken al ‘honderden’ klachten binnen over Giuliani, en de manier waarop hij de verkiezingsuitslagen ‘ongefundeerd’ in twijfel wou trekken door processen aan te spannen. ‘Deze zaken zijn allemaal weerlegd in de rechtbanken waar de zaken dienden’.

Nysba-Voorzitter Scot Karson zegt dat na de aanval op het Capitool een onderzoek naar het uitsluiten van Giuliani niet meer kan uitblijven. ‘We kunnen niet toekijken, en degenen die de basis van onze democratie aanvallen hun gang laten gaan’. Hij wijst erop dat Giuliani zich wel zal mogen verdedigen ‘als hij daar voor kiest’.