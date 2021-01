Youtubers Celine en Michiel onder vuur na aankoop puppy

De populaire Vlaamse Youtubers Celine Dept en Michiel Callebaut krijgen een stortvloed van kritiek over zich heen nadat Callebaut zijn vriendin had verrast met een puppy. Het beestje bleek van een broodfokker te komen. Het duo zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de problematiek.

Gaia liet zich gisteren bijzonder scherp uit over Youtubers Celine Dept en Michiel Callebaut, bij hun 544.000 abonnees ook wel bekend als Cemi. ‘Ga anders eens filmen in Oost-Europa waar de fokteven een erbarmelijk leven leiden’, schreef de dierenrechtenorganisatie op haar Facebookaccount. Aanleiding was een video die het duo zaterdag op Youtube had geplaatst onder de titel ‘Celine verrassen met een puppy’. Daarin was te zien hoe Callebaut zijn vriendin verraste met een chowchow-teefje, dat het koppel de naam Trixie heeft gegeven.

Maar Gaia achterhaalde dat de puppy werd aangeschaft bij een broodfokker. Dat zijn fokkers bij wie honden in vaak erbarmelijke omstandigheden worden gekweekt. Teven zijn er vaak aan de lopende band zwanger en de pups worden minder gecontroleerd op ziektes, wat kan leiden tot hoge medische kosten voor de nieuwe eigenaars.

Zondag reageerden Dept en Callebaut zelf al op Instagram en in een nieuwe vlog, waarin het koppel aangaf niet op de hoogte te zijn geweest van de problematiek rond broodfok. ‘Wij hebben door onwetendheid Trixie daar aangekocht en kregen pas later te horen welke praktijken in zulke bedrijven plaatsvinden. Het was uiteraard niet onze intentie om die praktijken te steunen.’ In de nieuwe video gaf Callebaut toe dat hij een fout had gemaakt. ‘We hebben ons geïnformeerd, maar niet genoeg’, zei hij.

‘Dierenmishandeling promoten’

Op de sociale media regende het al snel kritiek. Onder de oorspronkelijke video van Celine en Michiel kwamen veel negatieve reacties. ‘Echt jammer dat jullie dierenmishandeling promoten’, luidde een typerende commentaar. Ook onder anderen presentatrice Ann Lemmens, zelf een fervente strijder tegen broodfok, liet van zich horen op haar sociale media. ‘Anno 2021 kan je niet meer beweren dat je nooit van broodfok gehoord hebt’, schreef ze op haar Facebookaccount.

Acid, een van de populairste Vlaamse Youtubers, bekritiseerde zijn collega’s na de aankoop en wijdde een filmpje op zijn eigen Youtubekanaal aan de kwestie. In zijn kenmerkende stijl kaartte hij de problematiek van de broodfok aan bij zijn meer dan 330.000 abonnees. Hij plaatste ook vraagtekens bij de claim van Callebaut dat hij wel ‘geïnformeerd, maar niet voldoende’ was, door aan te tonen hoe je met een eenvoudige Google-zoekopdracht al snel stuit op negatieve recensies van de broodfokker in kwestie.

Hoe herken je broodfok?

In tegenstelling tot erkende hobbykwekers, die kweken met hun eigen honden en vaak slechts één nestje per jaar hebben, is het broodfokkers in de eerste plaats te doen om de winst. Om zo veel mogelijk geld te verdienen met de verkoop van puppy’s, bieden ze veel verschillende rassen aan en zijn er het hele jaar door puppy’s beschikbaar. Die zijn in sommige gevallen ook ingevoerd uit Oost-Europa. Het zou gaan om een op de vijf pups in België. ‘Na drugs en wapens is de illegale handel in dieren, waaronder kittens en puppy’s, de meest lucratieve criminele activiteit in heel Europa’, schrijft Gaia op zijn website.

De fokteven worden vaak mishandeld of verwaarloosd en worden gebruikt als ‘kweekmachines’. Wanneer ze niet langer geschikt zijn om puppy’s te kweken, worden de moederhonden veelal gedumpt of ingeslapen. In tegenstelling tot nestjes bij hobbykwekers groeien de pups niet op in een huiselijke omgeving en wordt er weinig aandacht besteed aan de socialisering en de gezondheid van de jonge dieren, wat kan leiden tot gedrags- en gezondheidsproblemen.

Gaia geeft een aantal kenmerken waaraan u broodfokkers kunt herkennen:

- Er worden meer dan twee rassen aangeboden

- De fokker heeft non-stop pups en/of kittens te koop en werkt niet met wachtlijsten

- De pups en/of kittens groeien niet samen op met hun moeder

- U kunt het moederdier niet zien

- U krijgt het dier nagenoeg onmiddellijk mee, zonder veel bedenktijd

- De ouderdieren zijn niet getest op erfelijke aandoeningen

- De jonge dieren worden te snel van hun moeder gescheiden. Pups verlaten het nest voor de leeftijd van 8 weken, kittens voor de leeftijd van 13 weken

- De pups en/of kittens worden aangeboden op zoekertjessites