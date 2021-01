Nekkerhal en Flanders Expo worden vaccinatiecentrum

De Nekkerhal in Mechelen en Flanders Expo in Gent worden de komende weken ingericht tot vaccinatiecentrum, zo hebben beide steden vandaag laten weten. Eerder raakte al bekend dat ook de Heizel in Brussel wordt omgevormd tot een vaccinatiecentrum.

Flanders Expo wordt vanaf maart (deels) een vaccinatiecentrum, zo heeft het Gentse stadsbestuur bekendgemaakt. ‘Hal 7 van Flanders Expo zal van 1 maart tot 30 september dienen als centraal vaccinatiecentrum. In februari wordt de ruimte ingericht en de opstelling uitgetest. In Hal 7 is voldoende ruimte om twaalf vaccinatiestraten in te richten, goed voor het vaccineren van minstens 3.000 Gentenaars per dag’ aldus het persbericht.

Er zullen ook ‘s avonds en in het weekend vaccinatiemomenten zijn. ‘Gent zorgt bovendien voor flexibiliteit. Als er meer vaccins beschikbaar zijn, kan het centrum een versnelling hoger schakelen, zowel in aantal vaccinatiestraten (tot zestien) als openingsuren. De Stad Gent volgt daarbij het tempo waarin de vaccins worden aangeleverd.’

Voor Gentenaars die minder mobiel zijn en zich onmogelijk kunnen verplaatsen naar Flanders Expo, werken de stad en de Eerstelijnszone op dit moment aan een oplossing op maat, zoals een vaccinatie via de huisarts of via mobiele ploegen. Dat wordt nog verder uitgewerkt.

In Mechelen zal ongeveer een derde van de Nekkerhal zal de komende maanden, van februari tot oktober, worden ingericht als vaccinatiecentrum. Voor de inrichting wordt samengewerkt met de lokale evenementensector, de opbouw start dinsdag.

Door de vlotte bereikbaarheid, centraal gelegen en met voldoende parkeergelegenheid is de Nekkerhal voor Mechelen de ideale locatie om het vaccinatiecentrum in onder te brengen, klinkt het. Doordat slechts een deel van de Nekkerhal wordt omgevormd tot vaccinatiecentrum, kunnen enkele activiteiten zoals beurzen nog steeds plaatsvinden, van zodra de coronamaatregelen dat natuurlijk toelaten.

De Nekkerhal wordt het enige vaccinatiecentrum voor de stad Mechelen en haar vijf dorpen. ‘De ambitie is om er tot acht vaccinatielijnen mogelijk te maken’, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).

Om acht vaccinatielijnen tegelijk actief te hebben, is er heel wat medisch personeel nodig. Dit zal in samenwerking gebeuren met de eerstelijnszone en het covid-19-team, maar ook bijvoorbeeld gepensioneerde mensen met een medische achtergrond kunnen zich opgeven als vrijwilliger om mee te werken in het vaccinatiecentrum. Zij kunnen zich aanmelden via de website van de stad Mechelen.

Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) kondigde vorige week al aan dat het eerste Brusselse vaccinatiecentrum wordt ingericht aan de Heizel.