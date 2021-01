Brussels parket onderzoekt overlijden opgepakte jongeman

Het parket onderzoekt hoe een 23-jarige man na zijn arrestatie in Brussel is overleden.

Het parket meldt dat de politie van Brussel Noord zaterdagavond rond 19 uur een groep personen controleerde op het Noordplein in het kader van coronamaatregelen.

‘Een jongeman die tijdens de controle ter plaatse was, vluchtte te voet weg maar werd na een achtervolging onderschept door de politiediensten’, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. ‘De jonge man werd van zijn vrijheid beroofd en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.’

Volgens het parket verloor I.B. bij aankomst op het commissariaat het bewustzijn. ‘De aanwezige politie-inspecteurs verwittigden de hulpdiensten’, zegt Lagasse. ‘Een ziekenwagen en de MUG kwamen ter plaatse en I.B werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleed in het ziekenhuis om 20.22 uur.’

Het parket van Brussel werd zaterdagavond op de hoogte gebracht en liet een perimeter instellen in het commissariaat. Het Comité P werd ook verwittigd en stapte ter plaatse af. Ook liet het parket een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren, en liet het de bewakingsbeelden in het commissariaat en op de plaats van de arrestatie in beslag nemen.

Volgens Sudpresse werd de jongeman opgepakt toen hij de politiecontrole wilde filmen.