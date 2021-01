Kamala Harris op de cover van Vogue: ‘Onprofessioneel en slordig’

Kamala Harris, de aanstaande vicepresident van de Verenigde Staten, siert de cover van de Amerikaanse ‘Vogue’. Maar dat blijkt niet de cover te zijn waar beide partijen een akkoord over hadden bereikt. Bovendien vonden heel wat Twitteraars de uiteindelijk keuze maar van weinig goede smaak getuigen van het modeblad.

Melania Trump kreeg als first lady geen cover, maar nu er een nieuwe administratie aantreedt, gaat Vogue wel opnieuw scouten in het Witte Huis. De cover van het februarinummer wordt gesierd door niemand minder dan Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS. Fotograaf van dienst was Tyler Mitchell, die in 2018 als eerste Afro-Amerikaan het coverbeeld voor het septembernummer van Vogue mocht maken, mede dankzij de beroemdheid die toen voor zijn lens plaatsnam: ­Beyoncé.

Maar over zijn foto’s van Kamala Harris zijn de meningen verdeeld. Volgens Huffington Post-journalist Yashar Ali ligt het tijdschrift in de winkelrekken met een ‘verkeerde’ cover. Volgens hem zou het team van Harris afspraken hebben gemaakt met Vogue over de uiteindelijke foto, maar besloot hoofdredactruce Anna Wintour uiteindelijk toch een ander beeld te plaatsen, zonder Harris daarvan op de hoogte te brengen. En dat is niet gebruikelijk.

Volgens Ali waren ze het eens geworden over de foto waarop Harris te zien is in een poederblauw pak van Michael Kors met een zacht geel/oranje achtergrond. Maar op de foto die uiteindelijk op de voorkant van het fysieke magazine staat, draagt Harris een zwart pak van Donald Deal met daaronder haar geliefde Convese-sneakers. De achtergrond is gebaseerd op de kleuren van haar studentenclub aan de Howard University. Volgens Ali is het onacceptabel dat Vogue zonder Harris’ medeweten de foto heeft geplaatst. Hij schrijft dat het team van de aanstaande vicepresident dan ook onaangenaam verrast was.

Vogue reageerde later via een statement. ‘We hebben deze foto gekozen voor de printcover, dus niet de online cover (de cover waarover een initieel akkoord was bereikt, dient uiteindelijk als cover voor de digitale versie, red.), omdat wij denken dat vicepresident Harris op deze manier goed weergegeven wordt. Juist omdat ze er heel toegankelijk en authentiek uitziet, iets wat een van de speerpunten is van de Biden/Harris-regering. Wij juichen beide covers toe en maken geen enkel onderscheid. Voor ons is ze op beide foto’s even krachtig.’

Kritiek op Twitter

Dat uiteindelijk voor de cover werd gekozen waarop de vicepresident in sneakaers poseert, kon ook op veel kritiek rekenen van Twitteraars. Velen vinden het een slordige, onprofessionele foto. ‘Ik wil die shoot wel eens overdoen met mijn smartphone, ik ben er honderd procent van overtuigd dat het eindresultaat beter zal zijn dan wat we nu op de cover van Vogue voorgeschoteld krijgen’, schrijft iemand.

Anderen hadden dan weer kritiek op de styling, de belichting en de keuze voor die achtergrond. ‘Vogue weet dat Kamala houdt van haar studentenclub, maatpakken, comfortabele broeken en All Stars. Dus lijkt het erop alsof ze voor deze cover gewoon dat alles samen op een hoopje hebben gegooid. Zo geeft het de indruk dat ze maar geen beslissing konden nemen over of ze nu naar een luxueus kapsalon gaat, naar de Senaat of wou gaan joggen’, klinkt het onder meer.